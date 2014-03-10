习近平与默克尔就通过外交途径解决乌克兰危机达成共识

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透北京3月9日 - 德国总理默克尔同中国国家主席习近平周日通电话，就需要通过外交途径解决乌克兰危机达成共识。
“（默克尔）总理就乌克兰局势及寻求政治解决冲突的努力情况进行了说明，”德国政府发言人SteffenSeibert在书面声明中称。
“中国国家主席（习近平）也支持通过对话寻求此类解决方案，”声明称。声明还称，习近平呼吁在法律和秩序框架内，通过对话和谈判政治解决有关分歧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。