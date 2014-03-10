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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 09:16 BJT

习近平与默克尔就通过外交途径解决乌克兰危机达成共识

路透北京3月9日 - 德国总理默克尔同中国国家主席习近平周日通电话，就需要通过外交途径解决乌克兰危机达成共识。

“（默克尔）总理就乌克兰局势及寻求政治解决冲突的努力情况进行了说明，”德国政府发言人SteffenSeibert在书面声明中称。

“中国国家主席（习近平）也支持通过对话寻求此类解决方案，”声明称。声明还称，习近平呼吁在法律和秩序框架内，通过对话和谈判政治解决有关分歧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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