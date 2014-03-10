习近平与默克尔就通过外交途径解决乌克兰危机达成共识

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月9日 - 德国总理默克尔同中国国家主席习近平周日通电话，就需要通过外交途径解决乌克兰危机达成共识。
“（默克尔）总理就乌克兰局势及寻求政治解决冲突的努力情况进行了说明，”德国政府发言人Steffen Seibert在书面声明中称。
“中国国家主席（习近平）也支持通过对话寻求此类解决方案，”声明称。声明还称，习近平呼吁在法律和秩序框架内，通过对话和谈判政治解决有关分歧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
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路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。