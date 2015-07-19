德国财政部驳斥财长考虑辞职的报导

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林7月18日 - 德国财政部周六对德媒有关财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)考虑辞职的猜测予以驳斥。德媒猜测朔伊布勒因在希腊问题上与总理默克尔意见存在分歧而考虑辞职。
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)刊登采访称，在被问及若总理和财长在金援希腊方面意见相左，是否会出现问题时，朔伊布勒表示他可能会要求总理解除他的职责。
德国一些媒体根据这篇采访报导暗示，朔伊布勒考虑辞职。
财政部一发言人对此的回应是：“不是。你从哪听到的？”该发言人表示不对报导进一步置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。