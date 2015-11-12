美国个股：微软将在德国设立数据中心，解决欧洲企业数据安全担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月11日 - 微软(Microsoft) 计划与德国电讯(Deutsche Telekom) 携手，在德国开设数据中心，为不希望数据被美国监控的欧洲企业提供云存储服务。
微软周三称，该服务将从2016年下半年开始提供，面向欧盟28个国家及欧洲自由贸易联会四个成员国。
这项业务主要面向金融和医疗等行业的企业。这些企业担心自己的数据安全，之前曾供职于美国国家安全局一家承包商的斯诺登(Edward Snowden)让美国的全面监控活动曝光。
“这显然是微软采取的主动举措，目的是解决斯诺登事件后欧洲企业客户不断加重的担忧，”FBR & Co分析师Daniel Ives称。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。