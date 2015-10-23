德国加快出台应对难民流入的新规

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月23日 - 德国政府一名高级官员周五称，德国政府正在出台应对难民危机的措施，时间比之前预想的要早，这将让加速驱逐程序最早下周开始。
德国预计今年将有超过80万移民流入该国，是欧盟国家中最多的。德国采取新措施的目的是更好地应对创纪录的移民到来以及遏制难民流入。
新规意在加速对来自东南部欧洲移民的避难和驱逐出境程序，从而专注于来自叙利亚、伊拉克和阿富汗这些战乱国家的难民。
德国总理默克尔的幕僚长Peter Altmaier称，新规可能比之前预计的11月1日更早实施。
“这将是个好信号，”他对ARD电视台说道。“我们希望今年更好、更快地将被拒绝的申请人驱逐出境。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。