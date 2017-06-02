若无欧洲央行宽松货币政策 贸易顺差仅为当前一半--德国财长

路透柏林6月1日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称，就德国经济的竞争力而言，欧元汇率过低；如果没有欧洲央行的宽松货币政策，德国的贸易顺差规模只有当前的一半。

“此外，我们的经常帐盈余也和汇率有关。当前的汇率就德国经济的竞争力而言过低。经常帐实际上成了国际摩擦的源头，”朔伊布勒在欧洲一个会议上表示。

“就欧元区的总体竞争力而言，当前汇率可能没问题，”朔伊布勒还称，欧元汇率也处于上行态势。

“如果汇率处于超宽松货币政策实施之前的水平，德国的贸易顺差规模或许只有现在的一半，”朔伊布勒表示。

他还称，国际货币基金组织(IMF)认为德国应增加投资是对的。但问题不在于德国缺乏公共资金用于投资，而是规划产能方面存在瓶颈，例如建筑行业。(完)