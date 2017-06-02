若无欧洲央行宽松货币政策 贸易顺差仅为当前一半--德国财长

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月1日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四称，就德国经济的竞争力而言，欧元汇率过低；如果没有欧洲央行的宽松货币政策，德国的贸易顺差规模只有当前的一半。
“此外，我们的经常帐盈余也和汇率有关。当前的汇率就德国经济的竞争力而言过低。经常帐实际上成了国际摩擦的源头，”朔伊布勒在欧洲一个会议上表示。
“就欧元区的总体竞争力而言，当前汇率可能没问题，”朔伊布勒还称，欧元汇率也处于上行态势。
“如果汇率处于超宽松货币政策实施之前的水平，德国的贸易顺差规模或许只有现在的一半，”朔伊布勒表示。
他还称，国际货币基金组织(IMF)认为德国应增加投资是对的。但问题不在于德国缺乏公共资金用于投资，而是规划产能方面存在瓶颈，例如建筑行业。(完)
(编译 孙国玉；审校 许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。