德国财长否认曾发出“希腊退欧”威胁 称该国处在正轨上

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。
朔伊布勒在ARD电视采访中说，如果希腊执行之前同意的改革，则不会有问题，但如果不能实施改革就会有麻烦。
“我从来没有发表过任何‘希腊退欧’的威胁，”朔伊布勒在ARD的Bericht aus Berlin节目中说。
朔伊布勒说，他向希腊发出的信号，和希腊在危机期间从国际货币基金组织(IMF)等金主那里得到的一样。“如果希腊实施改革，则不会有任何问题。如若不然，那么将会有问题。”
朔伊布勒还称，“我有信心。希腊正处在正确的轨道上。”
朔伊布勒还说，他预计IMF将参与对希腊的第三轮救助方案。德国《明镜》周刊(Der Spiegel)之前称，IMF将提供至多50亿欧元(53亿美元)资金。IMF未予置评。
当被问及IMF是否会参与时，朔伊布勒称，“我认为(IMF)会。”他还指出，IMF在2015年曾说过，如果希腊实现其改革目标，该组织就会参与；“我认为这将在未来几周内达成。”(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)