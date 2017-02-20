德国财长否认曾发出“希腊退欧”威胁 称该国处在正轨上

路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。

朔伊布勒在ARD电视采访中说，如果希腊执行之前同意的改革，则不会有问题，但如果不能实施改革就会有麻烦。

“我从来没有发表过任何‘希腊退欧’的威胁，”朔伊布勒在ARD的Bericht aus Berlin节目中说。

朔伊布勒说，他向希腊发出的信号，和希腊在危机期间从国际货币基金组织(IMF)等金主那里得到的一样。“如果希腊实施改革，则不会有任何问题。如若不然，那么将会有问题。”

朔伊布勒还称，“我有信心。希腊正处在正确的轨道上。”

朔伊布勒还说，他预计IMF将参与对希腊的第三轮救助方案。德国《明镜》周刊(Der Spiegel)之前称，IMF将提供至多50亿欧元(53亿美元)资金。IMF未予置评。

当被问及IMF是否会参与时，朔伊布勒称，“我认为(IMF)会。”他还指出，IMF在2015年曾说过，如果希腊实现其改革目标，该组织就会参与；“我认为这将在未来几周内达成。”(完)