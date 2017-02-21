德国财长称反对任何形式保护主义 关税战争终将失败

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透布鲁塞尔2月20日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一誓言对抗任何形式的保护主义，称关税战争在全球化的世界将失败。
朔伊布勒还驳斥了对德国巨大的贸易顺差及经常帐盈余的抨击，并重申其观点，称欧元汇率有点过低。
“在全球化的世界，全球化的经济保护主义并不成功。”朔伊布勒在布鲁塞尔对比利时商业联合会(Belgium Business Federation)会员说。“我们将对抗任何保护主义。”他是以英语发言。
欧盟执委会和美国已呼吁德国提振内需和进口，以帮助减少全球经济失衡并助力包括欧元区在内的全球增长。
朔伊布勒还将注意力转向英国公投退欧，称他感觉英国政府中部分成员现才开始了解到退欧谈判将有多困难。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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