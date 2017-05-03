德国财长称超宽松货币政策提升了再次发生金融危机的风险

路透柏林5月2日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，部分地区的超宽松货币政策正在提升再次发生全球金融危机的风险，他敦促及时采取退出超宽松政策的策略。

欧洲央行利率位于纪录低点，加上其购债计划，已帮助支撑了德国的消费和建筑活动；德国是欧洲第一大经济体。但德国决策者担心由此形成资产泡沫。

“许多地区的超宽松货币政策是无益的，”朔伊布勒在由20国集团(G20)在柏林主办的一场商业会议上说道。

“这正鼓励过度冒险、对政策自满、资本错估及企业泡沫的情况，若不及时扭转，这种情况将持续下去，”他补充说。“事实上，这甚至可能加大再次爆发金融危机的风险。”

他表示，扩张性的货币政策将债务水平推升至纪录高位，并阻碍各国政府进行结构性改革的脚步。

“这个世界仍能感受到上回金融危机带来的影响，我们不能排除出现更多动荡的可能性，”朔伊布勒指出。他经常表示，希望欧洲央行开始撤回扩张性政策。

“因此，至关重要的是增强各国经济体的韧性，建立缓冲以吸纳未来可能出现的任何冲击。”

“全球债务--不论是公共或民间部门，均已增至历史高位。我们需要逐步降低负债水平，不再仰赖靠扩大融资消费驱动的经济成长，”他称。(完)