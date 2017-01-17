德国财长就保护主义的危险性向特朗普发出警告--报纸

路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。

“任何希望经济成长的人，都必须支持开放性市场，我相信(美国)这届政府会是乐于促进成长的政府，”朔伊布勒在接受华尔街日报(WSJ)采访时称。

“保护主义可带来短期好处，但长期而言总是有害的，”朔伊布勒还称。

据华尔街日报报导，朔伊布勒是在一篇采访稿刊发之前做上述表示的。特朗普在接受德国画报采访时威胁将针对进口到美国市场的汽车征收35%的边境税。(完)