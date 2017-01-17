德国财长就保护主义的危险性向特朗普发出警告--报纸

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
“任何希望经济成长的人，都必须支持开放性市场，我相信(美国)这届政府会是乐于促进成长的政府，”朔伊布勒在接受华尔街日报(WSJ)采访时称。
“保护主义可带来短期好处，但长期而言总是有害的，”朔伊布勒还称。
据华尔街日报报导，朔伊布勒是在一篇采访稿刊发之前做上述表示的。特朗普在接受德国画报采访时威胁将针对进口到美国市场的汽车征收35%的边境税。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。