多数德国人反对北约在东欧设永久基地--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月25日 - 周三公布的一项最新民调显示，近四分之三的德国人反对北约在东欧设立永久军事基地。波兰和波罗的海国家因来自俄罗斯的潜在威胁，曾对北约作出这一请求。

波兰、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚等国一直强烈呼吁就俄罗斯吞并克里米亚对其实施严厉制裁，并表达了对他们自己边境的担忧。

他们希望北约提供支持，呼吁北约加强在东欧的军事存在，甚至在某些地方设立永久军事基地。爱沙尼亚总理罗伊瓦斯(Taavi Roivas)上周对路透表示，西方盟国必须正视威胁。

俄罗斯是德国的一个重要贸易伙伴，也是德国逾三分之一天然气的来源。这一关系导致德国总理默克尔谨慎回应。

德国普遍厌恶海外军事行动，民意调查机构Forsa为《明星》(Stern)杂志所作的民调显示，71%的德国人反对向海外派军，即便制裁或外交难以奏效。

北约增加了在波罗的海地区的战斗机数量，北约最高军事指挥官、美国空军上将菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)上月表示，北约必须考虑在东欧永久性驻军。

但一些北约盟国认为，在东欧大规模永久性驻军代价太大，军事上没有这种必要，而且会激怒俄罗斯。

波兰希望北约在其境内驻军，但俄罗斯称这将违反1997年俄罗斯与北约签署的协议。（完）