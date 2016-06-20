德外长批评北约在东欧军演 称可能导致与俄关系恶化

德国外长施泰因迈尔批评北约在东欧举行军事演习的决定，警告称这类举动可能导致与俄罗斯的关系恶化。他的言论反映出德国执政联盟内部在对俄政策上的分歧。施泰因迈尔没有具体说明他指的是什么演习，但北约最近在波兰结束为期10天的大规模军事演习，涉及逾20个北约成员国和伙伴国，其中包括德国。路透