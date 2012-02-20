默克尔支持高克为德国新总统人选

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透柏林2月19日电（记者 Andreas Rinke/Sarah Marsh）---德国总理默克尔周日迫于政治压力，同意支持前东德民权活动家高克（Joachim Gauck）为新总统人选，避免与反对党产生冲突，从而专心解决欧元区危机。
默克尔在新闻发布会上确认支持高克，两天前，默克尔支持的前总统武尔夫因财务丑闻辞职。
声明为现年72岁的高克当选德国总统铺平道路，但是高克必须经过联邦大会投票通过才能最终当选。
“我们不要忘记高克等牧师在东德和平革命中发挥的作用。”默克尔说道。
武尔夫辞职对於默克尔是个打击，因为2010年总统大选时，武尔夫在默克尔支持下当选，尽管当时很多德国人及主要反对党希望高克成为总统。
默克尔支持高克可能招来两年前曾选错人的指责；但是不支持高克可能引发与社会民主党和绿党等反对党的纷争，结果可能更糟。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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