默克尔支持高克为德国新总统人选

路透柏林2月19日电（记者 Andreas Rinke/Sarah Marsh）---德国总理默克尔周日迫于政治压力，同意支持前东德民权活动家高克（Joachim Gauck）为新总统人选，避免与反对党产生冲突，从而专心解决欧元区危机。

默克尔在新闻发布会上确认支持高克，两天前，默克尔支持的前总统武尔夫因财务丑闻辞职。

声明为现年72岁的高克当选德国总统铺平道路，但是高克必须经过联邦大会投票通过才能最终当选。

“我们不要忘记高克等牧师在东德和平革命中发挥的作用。”默克尔说道。

武尔夫辞职对於默克尔是个打击，因为2010年总统大选时，武尔夫在默克尔支持下当选，尽管当时很多德国人及主要反对党希望高克成为总统。

默克尔支持高克可能招来两年前曾选错人的指责；但是不支持高克可能引发与社会民主党和绿党等反对党的纷争，结果可能更糟。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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