纸媒寒流来袭 《德国金融时报》或面临关张

朱光耀称美国或放松金融监管 应高度关注对全球资本流动影响
路透北京2月26日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，美国金融监管或将大放松，这将对全球资本流动产生重大影响，中国须高度关注。此外，还需密切关注美联储货币政策变化。
路透法兰克福11月20日电（记者 Harro Ten Wolde/Peter Maushagen）---全球报纸业遭遇寒流袭击，《德国金融时报》（FTD）可能沦为最新的牺牲品。
德国是欧洲最大的平面媒体市场，虽然许多发达国家的报纸因技术和人文等因素相继倒闭，德国市场却一直比较坚韧，但如今这种情况正发生改变。
欧债危机持续三年之久，导致德国经济增长放缓，这不仅令德国报纸广告收入受到冲击，还限制了消费者付费购买报纸的意愿，因这些报纸多数在网上都是免费的。
德国传媒公司贝塔斯曼（Bertelsmann）旗下的出版公司Gruner+Jahr（G+J）周三将召开董事会会议，届时预计会决定《德国金融时报》的命运，但该报员工中已很少有人怀疑决定的内容。
一位一直在该报工作的记者告诉路透，“编辑室中没有任何一个人认为该报还会继续运营下去。”
该报的另一位员工称大家的心情“十分沉痛”。
G+J发言人拒绝对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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