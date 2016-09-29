德国资深议员称政府不会对陷入困境的银行给予更多国家援助

路透柏林9月29日 - 德国一位资深议员周四说，德国政府不会对陷入困境的银行给予更多国家援助。德国政府昨日否认正在制定援助德意志银行(DBKGn.DE)的计划。

德意志银行正在对美国司法部开出的140亿美元罚金提出质疑。围绕该行财务状况的担忧导致其股价周二跌至纪录低点。

在提到2008年全球金融危机后银行濒临倒闭之际，政府对银行业进行救助时，巴伐利亚州基督教社会联盟(CSU)的金融专家HansMichelbach向Deutschlandfunk电台表示：“我难以想像政府会重蹈覆辙。”

德国财政部周三否认有关政府正在准备对德意志银行的援助计划的媒体报导，该报导称，政府这么做是为了以防万一德银无力筹资支付巨额罚金。

Michelbach是议会金融委员会保守党派的领袖。(完)