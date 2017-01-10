分析：德国不会走向特朗普式的保护主义 并购政策可能鲜有改变

路透柏林/法兰克福1月9日 - 继中国企业发起一波收购之后，德国正在评估阻止外资收购的手段。但德国政府对于自由贸易的承诺，盖过了它对于战略技术流失的担忧，并将限制并购政策方面的改变。

去年德国对于中资收购本国企业的态度变得更加敌意。当时为了挫败中国企业的收购计划，德国试图纠集欧洲各方提出收购工业机器人制造商库卡(Kuka)(KU2G.DE)的要约，但未能成功。

德国总理默克尔曾把库卡当作德国先进工业企业的榜样，2015年参观该公司奥格斯堡总部时对其员工表示，“我们可以感到自豪，在德国，有像库卡这样的公司留在国内。”

中国家电制造商美的(000333.SZ)收购库卡，伤害了这种自豪感。因此，柏林正在评估阻止外资收购的合法手段，同时也在推动欧洲采取措施来防止关键技术外流。

评估工作由德国经济部长加布利尔主抓。他所在的中左翼社会民主党(SPD)是默克尔执政联盟中的少数党。默克尔最终可能制约他的行动。

“如果他们要作出一些变化，我认为那不会是根本性的，”柏林墨卡托中国研究所(Mercator Institute for China Studies, MERICS)的Mikko Huotari说道。“如果总理府不推动此事，什么都不会发生。”

自2016年6月发表这些言论之后，默克尔基本未插手中国投资事宜，让加布利尔负责此事，在11月出访中国时，加布利尔与中国商务部长发生了摩擦。

“双方都直言不讳，”加布利尔在与中国商务部长会晤后告诉记者，并表达了对中国企业在德国开展并购、而德国企业进入中国市场却受到限制的关切。

**踩刹车**

加布利尔的喊话起到了实质性的作用：两名熟知内情的消息人士表示，中国收购照明集团欧司朗(OSRn.DE) 的兴趣已经消退，因迹象显示反对中国收购的政治阻力加大。

中国也加大了对海外并购交易的监管力度，以打击非法跨境外汇交易，因担心中国外汇储备和对外支付面临的压力上升。

投资银行家表示，这些查核让中国企业更难就收购德国标的进行申辩，除非明确符合战略需要。

“双方有点踩刹车，”德意志银行的德国企业融资联席主管Berthold Fuerst表示。

汤森路透数据显示，中国企业去年撤消了在德国的四件购并案，其中三件的合计估值为5.79亿美元。第四件购并案的估值则不得而知。

汤森路透数据显示，去年中国企业在德国总共进行56件购并案，花费近100亿美元。德国担心失去了战略性技术，行业工会则忧心饭碗问题。

**胁迫的背后...粗劣的补救**

加布利尔着手检讨围堵国外收购的政府权力，他在去年6月时表示，“没有人能够在公开市场的祭坛上牺牲德国企业及德国工作岗位。”

德国限制或阻止外人收购的工具，就是国外贸易暨支付法案(Foreign Trade and Payments Act)。

不过，德国对自身繁荣之本--全球自由贸易的坚定承诺，意味着政策不大可能出现重大改变。德国官员谈到对外资并购规定进行“调整”，而不是“收紧”。

目前，如果某项并购案“威胁到德意志联邦共和国的公共秩序或安全”，政府仅可以依法设定“限制条件或义务”进行干预。

如果政府对这些标准给予过于宽泛的解读，可能会遭到法院的抵制。对于外资并购，德国政府通常持“不干涉”态度。

匿名政府消息人士称，经济部或将在9月联邦选举之前提交调整外资并购审查规定的建议，但尚不清楚届时这些提议是否会被采纳。

当被问到中国对于中资企业在德国开展并购时，受到德国政府的特别注意是否感到担心时，中国外交部发言人耿爽表示，中德之间的经贸往来，包括投资方面的合作，是本着互利共赢的原则开展的，给中德双方都带来了实实在在的好处和利益。

**企业反弹**

对许多德国企业而言，中国仍至关重要。

德国汽车生产商仍享受着在中国这个全球最大汽车市场取得的成功。大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)去年底发布的数据显示，中国的需求将在未来几个月推动该公司核心品牌汽车销量增长。

中国企业在海外大举收购拥有战略性技术的公司的同时，外资汽车厂商却只能通过与本地合作伙伴成立合资公司，来实现在中国的生产，而且合作伙伴的数量一般不超过两方。

除此之外，中国政府发布的《中国制造2025》规划中，呼吁提高先进信息技术和机器人等行业的零部件国产化水平。

这意味着，德国一些行业多年来一直作为经济力量来源的对中国出口业务，正因为中国逐步取得市场主导权而变为这些行业的风险因素。近几年中国企业已经挤下德国同业，成为全球最大的太阳能电池供应商。

中国在德国官员眼里并不是合作伙伴，而是一个企图获得先进技术与工艺的国家。

“以前我从未有过如此强烈的感觉：中国并不需要朋友，也不想要合作伙伴，对中国来说，所有的算计都是为了自身利益，”一名德国代表在加布利尔11月访华期间说。

然而德国企业界领袖多数却不希望自己的政府对中国公司前来并购横插一脚。许多企业需要投资，并认为中国人是可信赖的伙伴。

德国混凝土输送泵制造商普茨迈斯特(Putzmeister)自2012年被中国同业三一重工收购后，雇佣情况保持稳定，营收也增加了将近三分之一。

“和中国投资者打交道一直感觉不错，”德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席Thilo Brodtmann说。

产业界的话听在心里，默克尔不大可能阻挠投资进入德国。一位政府消息人士说：“我们绝不可以连洗澡水带孩子一起泼出去。”

德国-中国并购交易的趋势： tmsnrt.rs/2jtrxfj

(完)