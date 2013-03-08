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时事要闻 | 2013年 3月 8日 星期五 19:19 BJT

德国外长敦促中国发挥对朝鲜影响力

路透柏林3月8日 - 德国外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle）周五敦促中国发挥对朝鲜的影响力说服朝鲜停止“威胁和挑衅”。朝鲜的危险举动可能令其更加深陷孤立和贫困。

他欢迎中国支持联合国对朝鲜的制裁，但表示：“中国有责任告知朝鲜领导人，近期发出的威胁和挑衅太过分。”

“我敦促中国利用影响力，说服朝鲜停止武力威胁、战争言论、挑衅以及违反国际法的行为。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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