德国外长敦促中国发挥对朝鲜影响力

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透柏林3月8日 - 德国外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle）周五敦促中国发挥对朝鲜的影响力说服朝鲜停止“威胁和挑衅”。朝鲜的危险举动可能令其更加深陷孤立和贫困。
他欢迎中国支持联合国对朝鲜的制裁，但表示：“中国有责任告知朝鲜领导人，近期发出的威胁和挑衅太过分。”
“我敦促中国利用影响力，说服朝鲜停止武力威胁、战争言论、挑衅以及违反国际法的行为。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。