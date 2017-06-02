德总理办公室主任称特朗普要求重议全球气候协议是错误的

路透柏林6月2日 - 德国总理默克尔办公室主任周五对特朗普呼吁重新协商2015年全球气候变化协议表示反对。

特朗普周四表示，美国将退出巴黎气候协议，从而履行其在竞选时的承诺。不过此举遭到全球领导人和企业高层的批评。特朗普表示，他领导的政府要么将开始协商重新加入巴黎协定，要么以对美国更有利的条款签署一个新协定。

德国总理办公室主任Peter Altmaier表示，特朗普的决定令人失望，并称：“保护气候行动中最为重要的一个盟友大笔一挥退出协议，让人感到遗憾。”

不过Altmaier在ARD广播电台中表示，美国不能逆转国际社会对抗全球变暖的努力，并称重新议定一个新条约是错误的做法。

“这就是我相信这条路会继续走下去的原因，这个协议会继续存在，”他说。

Altmaier还说，到最后，美国政府会因为支持气候变化可以忽视的幻想而损害自己的经济。

在周五布鲁塞尔的峰会上，中国和欧盟预计将在抗击全球变暖问题上展现一致立场。

中国总理李克强和欧盟最高官员会晤后将发布联合声明，承诺欧盟和中国将全面实施巴黎气候协定。(完)