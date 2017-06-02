德总理办公室主任称特朗普要求重议全球气候协议是错误的

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透柏林6月2日 - 德国总理默克尔办公室主任周五对特朗普呼吁重新协商2015年全球气候变化协议表示反对。
特朗普周四表示，美国将退出巴黎气候协议，从而履行其在竞选时的承诺。不过此举遭到全球领导人和企业高层的批评。特朗普表示，他领导的政府要么将开始协商重新加入巴黎协定，要么以对美国更有利的条款签署一个新协定。
德国总理办公室主任Peter Altmaier表示，特朗普的决定令人失望，并称：“保护气候行动中最为重要的一个盟友大笔一挥退出协议，让人感到遗憾。”
不过Altmaier在ARD广播电台中表示，美国不能逆转国际社会对抗全球变暖的努力，并称重新议定一个新条约是错误的做法。
“这就是我相信这条路会继续走下去的原因，这个协议会继续存在，”他说。
Altmaier还说，到最后，美国政府会因为支持气候变化可以忽视的幻想而损害自己的经济。
在周五布鲁塞尔的峰会上，中国和欧盟预计将在抗击全球变暖问题上展现一致立场。
中国总理李克强和欧盟最高官员会晤后将发布联合声明，承诺欧盟和中国将全面实施巴黎气候协定。(完)
(编译 王洋/白云; 审校 高琦/王颖)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。