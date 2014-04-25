德国建议美欧俄官员共赴乌克兰 政治支持日内瓦协议

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透柏林4月25日 -德国外长施泰因迈尔表示，美国、欧盟和俄罗斯高层官员应在乌克兰官员的陪同下一同前往乌克兰的热点地区，以彰显对4月17日达成的日内瓦协议的政治支持。
美国官员耐心渐失，称俄罗斯未能履行该协议。
施泰因迈尔在写给欧洲安全与合作组织的一封信中称，缓解乌克兰紧张局势的国际协议需要“看得见的政治支持”。
他表示，可以通过四方高层官员一起前往基辅和乌克兰东西部地区的方式来彰显政治支持。
施泰因迈尔将信发给了欧洲安全与合作组织轮值主席、瑞士外长布尔克哈尔特（Didier Burkhalter）。《南德日报》周五刊载了信件摘要，并称信件副本被发往华盛顿、莫斯科、布鲁塞尔和基辅。
“迅速实现看得见的变化对乌克兰人民来说很重要，”施泰因迈尔写道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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