德国经济部副部长称欧宝出售案中保留职缺还未得到保证

路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙(PEUP.PA)与通用汽车(GM.N)尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。

Machnig表示，政府和标致雪铁龙及通用汽车的管理层进行初步协商，有一些令人振奋的迹象显示德国的工作岗位将获得保留，但这尚未写入具有约束力的合约中。

Machnig周一向德国ARD电视台表示，“这也是目前进行揣测为时过早的原因。”

Machnig指出，并入标致雪铁龙可望为欧宝有一个更好的未来打下基础。(完)