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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 18:15 BJT

表格：德国4月工业订单较前月下滑2.3%，预估为下滑1.0%

路透柏林6月6日 - 德国经济部周四公布，该国4月工业订单较前月下滑2.3%，预估为下滑1.0%。

此外，3月工业订单修正为较前月上升2.3%，前值为上升2.2%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年4月 13年3月

较上月(%) -2.3 +2.3

指数(2005年为基期) 103.3 105.7

路透调查预估，分析师预期4月工业订单为下降1.0%。(完)

(编译 许娜; 审校 田建华)
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