表格：德国5月工业订单较前月下滑1.3%，预估为上升1.2%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透柏林7月5日 - 德国经济部周五公布，该国5月工业订单较前月下滑1.3%，预估为上升1.2%。
此外，4月工业订单修正为较前月下滑2.2%，前值为下滑2.3%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业订单 13年5月 13年4月
较上月(%) -1.3 -2.2
指数(2005年为基期) 102.1 103.4
路透调查预估，分析师预期5月工业订单为较前月上升1.2%。预估区间为下降0.7%至增长2.5%。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。