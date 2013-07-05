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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 18:25 BJT

表格：德国5月工业订单较前月下滑1.3%，预估为上升1.2%

路透柏林7月5日 - 德国经济部周五公布，该国5月工业订单较前月下滑1.3%，预估为上升1.2%。

此外，4月工业订单修正为较前月下滑2.2%，前值为下滑2.3%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年5月 13年4月

较上月(%) -1.3 -2.2

指数(2005年为基期) 102.1 103.4

路透调查预估，分析师预期5月工业订单为较前月上升1.2%。预估区间为下降0.7%至增长2.5%。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
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