德国数据: 1月工业订单意外减少，来自欧元区订单下滑

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透柏林3月7日 - 德国经济部周四公布的数据显示，德国1月工业订单意外下滑，因来自欧元区的订单减少，打击了对德国经济好转的预期。
德国1月经季节和物价调整的工业订单较上月下滑1.9%。路透调查39位分析师的预估中值成长0.5%，数据比分析师的最低预测还低。
国内订单下滑0.6%，海外订单减少3.0%，其中欧元区订单减少4.1%。
“年初订单减少说明，该部门并没有克服疲软局面，”经济部称。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。