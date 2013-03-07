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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 19:11 BJT

德国数据: 1月工业订单意外减少，来自欧元区订单下滑

路透柏林3月7日 - 德国经济部周四公布的数据显示，德国1月工业订单意外下滑，因来自欧元区的订单减少，打击了对德国经济好转的预期。

德国1月经季节和物价调整的工业订单较上月下滑1.9%。路透调查39位分析师的预估中值成长0.5%，数据比分析师的最低预测还低。

国内订单下滑0.6%，海外订单减少3.0%，其中欧元区订单减少4.1%。

“年初订单减少说明，该部门并没有克服疲软局面，”经济部称。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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