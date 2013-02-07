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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 20:11 BJT

表格: 德国12月工业生产较前月升0.3%,升幅大于预估

路透柏林2月7日 - 德国经济部周四公布,德国12月工业生产较前月上扬0.3%,预估为成长0.2%.11月修正为下滑0.2%.

以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):

工业生产 12年12月 12年11月

较上月(%) +0.3 -0.2 (+0.2)

指数(2005年为基期) 109.3 109.0 (109.4)

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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