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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 19:19 BJT

表格：德国1月工业产出较前月持平，12月上升0.6%

路透柏林3月8日 - 德国经济部周五公布,德国1月工业生产较前月持平，12月修正为上升0.6%。

以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):

工业生产 13年1月 12年12月 13年1月/12年12月

较上月(%) 持平 +0.6 +0.3

指数(2010年为基期) 104.3 104.3 104.3(完)

路透调查预估，分析师预期为增长0.5%。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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