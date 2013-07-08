表格：德国5月工业生产较前月下滑1%，市场预估为下滑0.5%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透柏林7月8日 - 德国经济部周一公布,德国5月工业生产较前月下滑1%，路透调查预估为下降0.5%。4月为增长2.0%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 13年5月 13年4月 13年5月/4月
较上月(%) -1.0 +2.0 +2.0
指数(2005年为基期) 105.7 106.8 106.3(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选