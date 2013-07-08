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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 18:10 BJT

表格：德国5月工业生产较前月下滑1%，市场预估为下滑0.5%

路透柏林7月8日 - 德国经济部周一公布,德国5月工业生产较前月下滑1%，路透调查预估为下降0.5%。4月为增长2.0%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年5月 13年4月 13年5月/4月

较上月(%) -1.0 +2.0 +2.0

指数(2005年为基期) 105.7 106.8 106.3(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
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