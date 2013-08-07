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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 18:14 BJT

表格：德国6月工业生产较前月增长2.4%，增幅远高于市场预估

路透柏林8月7日 - 德国经济部周三公布，德国6月工业生产较前月增长2.4%，5月修正后为下滑0.8%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年6月 13年5月 13年6月/5月

较上月(%) +2.4 -0.8 +1.3

指数(2005年为基期) 108.2 105.7 107.0

路透调查预估为增长0.3%。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)

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