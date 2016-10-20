德国制药和运输业受英国退欧的影响可能最大--研究

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月20日 - 周四一项研究显示，德国制药和运输行业(包括航空和铁路建设行业)受英国退欧的影响可能最大。
位于曼海姆的智库ZEW发现，这些是最容易受英国退欧影响的德国行业，但较小的欧洲国家在贸易方面受到的打击可能更大。
研究发现，荷兰、瑞士和比利时等国受到的打击将比德国更大。德国的贸易伙伴和商业部门更加多元化。
但家族企业基金会的主席Brun-Hagen Hennerkes表示，英国退欧的经济影响难以预测。此次研究受家族企业基金会的委托。
“尽管德国经济表现良好，税收也增加，但没人能真正预测英国退欧的影响，”Hennerkes在一份声明中说。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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