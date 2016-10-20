德国制药和运输业受英国退欧的影响可能最大--研究

路透柏林10月20日 - 周四一项研究显示，德国制药和运输行业(包括航空和铁路建设行业)受英国退欧的影响可能最大。

位于曼海姆的智库ZEW发现，这些是最容易受英国退欧影响的德国行业，但较小的欧洲国家在贸易方面受到的打击可能更大。

研究发现，荷兰、瑞士和比利时等国受到的打击将比德国更大。德国的贸易伙伴和商业部门更加多元化。

但家族企业基金会的主席Brun-Hagen Hennerkes表示，英国退欧的经济影响难以预测。此次研究受家族企业基金会的委托。

“尽管德国经济表现良好，税收也增加，但没人能真正预测英国退欧的影响，”Hennerkes在一份声明中说。(完)