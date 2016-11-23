德国飞行员工会称周四将在汉莎航空继续罢工

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月23日 - 德国飞行员工会称，计划周四在汉莎航空(LHAG.DE)再次举行24小时罢工。此前宣布周三举行的罢工，导致该航空公司大约三分之一的航班取消。
该工会在声明中称，这次罢工计划持续至周四2259GMT，汉莎航空所有飞离德国的短途和长途航班都将受影响。
这将是该航空公司因与Vereinigung Cockpit工会(VC)长期的薪资纠纷，而发生的第14次罢工。
汉莎航空称，周三的罢工已导致大约3,000架次航班中的876架次航班取消，有大约10万乘客受影响。该公司执行长表示，罢工将导致公司每天500万-1,000万欧元的损失。
在该工会宣布最新罢工前，德国一法庭在周二晚最后时刻，拒绝签发汉莎航空申请的停止罢工的禁制令。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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