德国总理默克尔受窃听丑闻影响 支持率骤降

德国ARD电视台称，受窃听丑闻影响，德国总理默克尔的支持率骤然下降，在德国主要政界人士中不再排名第一。民调显示，默克尔的支持率下滑5个百分点至70%。有报导称在默克尔的支持下，德国联邦情报局帮助美国国家安全局监听欧洲目标，默克尔因此遭到抨击。路透