德国今年或超越美国成全球第二大出口国--工商联会

路透柏林8月15日 - 德国工商联会(DIHK)周四表示，今年德国可能将超越美国，成为全球第二大出口国，但因德国出口增幅低于全球贸易整体增速，其占全球贸易的份额可能萎缩。

德国工商联会表示，截至去年，德国占全球贸易的份额已从1991-92年德国统一后所及的11%峰值回落至7.5%。德国是欧洲最大的经济体，目前为继中美之后的全球第三大出口国。

德国工商联会预计，德国今明两年的份额将跌至7%。

德国工商联会预计德国今年的出口增速将放缓至2%，落后于同期的全球贸易增速的预估值3.8%。2012年德国出口增长3.4%。

德国工商联会亦预计德国明年出口将增长4%，但这仍将落后于同期全球贸易6%的增长预估。

“因此德国占全球贸易份额将会减少。”德国工商联会在一份有关全球经济的报告中称。

德国去年出口总额达到1.1兆(万亿)欧元，产品包括宝马轿车、洗衣机和用于制造业与农业的重型机械。

德国工商联会预计，近期经济成长将促使欧元走强。德国工商联会表示，尽管这将开始给德国出口商带来风险，但也会提高以美元计价的德国出口产品价值，让德国在全球出口国的排名超过美国，而这一排名正是以美元计算的。

“德国出口今年具有超过美国、位居第二的潜质。原因是欧元的走强，因为贸易数据是以美元计算。德国应该也可以在2014年守住第二的排名。”德国工商联会外贸部门主管Volker Treier说。

德国工商联会预测，2013年欧元兑美元平均汇价将在1.33，高于2012年的1.29，2014年将升至1.35-1.40间。

“这不只是一线曙光，”Treier在提及欧元区经济持稳时称。尽管未来仍可能出现暂时性的经济下滑，但他不认为欧元区危机会恶化。

法国和美国是德国最大的两个出口市场。中国是德国第五大市场，不过德国工商联会表示，今年中国的地位可能会下降。

根据世界贸易组织(WTO)最新数据，德国亦是全球第三大进口国，排名在美国和中国之后。(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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