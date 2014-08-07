三分之一德国人担忧北约与俄罗斯爆发战争--调查

路透柏林8月6日 - 周三公布的民调显示，三分之一的德国人认为俄罗斯和北约可能因乌克兰问题发生战争。该调查有助于解释德国在乌克兰危机中行事谨慎的原因。

德国人赞赏德国总理默克尔防止俄罗斯与北约之间紧张局势升级的努力。

德国一直拒绝美国提出的对俄罗斯采取更严厉制裁的呼吁，直到马航MH17客机在乌克兰坠毁后才改变立场。

Stern周刊发布的Forsa Institute对1,001人的调查显示，33%的受访者称不排除乌克兰危机将导致战争，62%的受访者称战争不太可能爆发。

调查进行的时间为7月30日和7月31日，约41%的女性受访者称战争可能爆发，只有21%的男性受访者认为战争可能爆发。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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