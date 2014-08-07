三分之一德国人担忧北约与俄罗斯爆发战争--调查

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透柏林8月6日 - 周三公布的民调显示，三分之一的德国人认为俄罗斯和北约可能因乌克兰问题发生战争。该调查有助于解释德国在乌克兰危机中行事谨慎的原因。
德国人赞赏德国总理默克尔防止俄罗斯与北约之间紧张局势升级的努力。
德国一直拒绝美国提出的对俄罗斯采取更严厉制裁的呼吁，直到马航MH17客机在乌克兰坠毁后才改变立场。
Stern周刊发布的Forsa Institute对1,001人的调查显示，33%的受访者称不排除乌克兰危机将导致战争，62%的受访者称战争不太可能爆发。
调查进行的时间为7月30日和7月31日，约41%的女性受访者称战争可能爆发，只有21%的男性受访者认为战争可能爆发。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：