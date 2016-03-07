德国副总理称特朗普危及和平与繁荣 默克尔盛赞希拉里

德国副总理兼经济部长加布里尔称，美国共和党总统参选人领跑者特朗普对和平与繁荣构成威胁；德国总理默克尔则称，与民主党总统参选人希拉里共事总是令人愉悦。特朗普曾称默克尔欢迎难民的政策是“荒唐的”，并预测这将导致德国发生骚乱。默克尔被问及特朗普对她难民政策的攻击时称：“我看不出有什么理由要回应他。”路透