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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 7日 星期一 13:27 BJT

德国副总理称特朗普危及和平与繁荣 默克尔盛赞希拉里

德国副总理兼经济部长加布里尔称，美国共和党总统参选人领跑者特朗普对和平与繁荣构成威胁；德国总理默克尔则称，与民主党总统参选人希拉里共事总是令人愉悦。特朗普曾称默克尔欢迎难民的政策是“荒唐的”，并预测这将导致德国发生骚乱。默克尔被问及特朗普对她难民政策的攻击时称：“我看不出有什么理由要回应他。”路透

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