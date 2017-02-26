德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调

路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。

德国周日画报刊出的这份民调显示，SPD的支持率较上周民调结果下降1个百分点，至32%。自从提名欧洲议会前议长舒尔茨(Martin Schulz)为候选人以来，SPD近来数周迅速崛起。

默克尔的保守派阵营支持率也是32%，和一周前没有变化。(完)