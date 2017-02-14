德国中左翼政党支持率上升 默克尔选情不妙--民调

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林2月13日 - 德国画报周二将公布的INSA民调显示，德国三大左翼政党有望在9月份的选举中合计获得足够高的支持率，击败现任总理默克尔所在的执政联盟。
德国画报在该调查公布前称，这将是“很长时间以来”中左联盟首次能够获得足够高的支持率，将德国基督教民主党(CDU)赶下台。
2013年前次大选后三大左翼政党就曾经获得了组成联盟的足够票数，但之所以未能结盟，主要是因为德国社会民主党(SPD)一直反对与极左派德国民社党(Linke)联手。之后三大政党的支持率下跌，在INSA民调前远低于构成多数派的水平。
调查显示，社会民主党有望获得31-30%的支持率，与上周持平；民社党有望获得10%的支持率，绿党(Greens)有望获得7%的支持率，这三党的支持率之和为48%。
根据调查，基督教民主党及其巴伐利亚姐妹政党支持率为30%，自由民主党(Free Democrats)有望获得5%的支持率，其他较小党派的支持率料低于5%的门槛。
只有支持率超过5%，一个党派才能在议会中获得议席。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)