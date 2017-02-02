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货币新闻 | 2017年 2月 3日 星期五 01:13 BJT

标题新闻：民调显示在舒尔茨被德国中左翼社民党提名为总理候选人后，该党支持率急升八个点至28%

舒尔茨为前欧洲议会议长；ARD DEUTSCHLANDTREND民调

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