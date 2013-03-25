多数德国人预计欧元区危机将恶化--民调

路透柏林3月22日 - 根据周五公布的一项民调，有近三分之二的德国人预计欧元区危机将继续恶化，有近半数人担心他们的存款。眼下外界对塞浦路斯可能退出欧元区的担忧日益上升。

欧元区以德国为首呼吁对塞浦路斯的银行储户征税，筹资大约60亿欧元作为救助协议的一部分，但该塞浦路斯驳回了该提议。

德国电视二台(ZDF)政治晴雨表(Politbarometer)民调显示，64%的德国人预计欧元区危机将深化，只有9%的德国人认为会缓解。大约49%的受访者称，他们担心自己的存款，高于去年6月上次民调的39%。

德国总理默克尔领导的中右翼联合政府对塞浦路斯采取严厉立场，视塞浦路斯为洗钱天堂。

塞浦路斯危机引发了外界对银行挤兑风潮可能会蔓延整个欧元区的担忧，促使默克尔再次保证德国存款的安全性。

尽管有此保证，但民调显示，有略多于三分之一的德国人不相信他们的存款安全，而有63%的人认为安全。绝大多数受访者认为，其他欧元区国家不会因塞浦路斯而出现银行挤兑风潮。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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