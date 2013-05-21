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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 14:14 BJT

表格：德国4月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.1%

路透柏林5月21日 - 德国联邦统计局周二公布，4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.1%。3月分别为下滑0.2%和升0.4%。

13年4月 13年3月 12年4月

较上月(%) -0.2 -0.2 +0.2

较上年同期(%) +0.1 +0.4 +2.4

指数(基期年为2005) 118.8 119.0 118.7

注：联邦统计局称，同比增幅为2010年3月以来最低。

路透调查预估为4月PPI较前月下降0.1%，较上年同期升0.2%。(完)

(编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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