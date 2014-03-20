表格：德国2月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.9%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林3月20日 - 德国联邦统计局周四公布，德国2月生产者物价指数(PPI)较前月持平，较上年同期下滑0.9%。德国2月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.3%。
14年2月 14年1月 13年2月
较上月(%) 持平 -0.1 -0.2
较上年同期(%) -0.9 -1.1 +0.9
指数(基期年为2005) 106.5 106.5 107.5
注：路透访问的分析师平均预计，德国2月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.9%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。