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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 15:08 BJT

表格：德国2月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.9%

路透柏林3月20日 - 德国联邦统计局周四公布，德国2月生产者物价指数(PPI)较前月持平，较上年同期下滑0.9%。德国2月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.3%。

14年2月 14年1月 13年2月

较上月(%) 持平 -0.1 -0.2

较上年同期(%) -0.9 -1.1 +0.9

指数(基期年为2005) 106.5 106.5 107.5

注：路透访问的分析师平均预计，德国2月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.9%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
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