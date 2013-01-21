表格: 德国12月PPI按月下跌0.3%,按年上涨1.5%

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透柏林1月21日 - 德国联邦统计局周一公布,12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.3%,较上年同期上升1.5%,11月分别为下滑0.1%及上升1.4%.
12年12月 12年11月 11年12月
较上月(%) -0.3 -0.1 -0.4
较上年同期(%) +1.5 +1.4 +4.0
指数(基期年为2005) 118.4 118.7 116.6
注: 路透调查预估为PPI持平前月,较上年同期升1.7%.(完)
浏览德国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。