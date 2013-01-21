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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 15:15 BJT

表格: 德国12月PPI按月下跌0.3%,按年上涨1.5%

路透柏林1月21日 - 德国联邦统计局周一公布,12月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.3%,较上年同期上升1.5%,11月分别为下滑0.1%及上升1.4%.

12年12月 12年11月 11年12月

较上月(%) -0.3 -0.1 -0.4

较上年同期(%) +1.5 +1.4 +4.0

指数(基期年为2005) 118.4 118.7 116.6

注: 路透调查预估为PPI持平前月,较上年同期升1.7%.(完)

浏览德国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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