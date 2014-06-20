表格：德国5月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期降0.8%

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透柏林6月20日 - 德国联邦统计局周五公布，5月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期下滑0.8%；5月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.2%。
14年5月 14年4月 13年5月
较上月(%) -0.2 -0.1 -0.3
较上年同期(%) -0.8 -0.9 -0.2
指数(基期年为2010) 105.9 106.1 106.8
注：路透访问的分析师预估均值是，德国5月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.7%。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。