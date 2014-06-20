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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 14:10 BJT

表格：德国5月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期降0.8%

路透柏林6月20日 - 德国联邦统计局周五公布，5月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期下滑0.8%；5月扣除扣能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.2%。

14年5月 14年4月 13年5月

较上月(%) -0.2 -0.1 -0.3

较上年同期(%) -0.8 -0.9 -0.2

指数(基期年为2010) 105.9 106.1 106.8

注：路透访问的分析师预估均值是，德国5月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.7%。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
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