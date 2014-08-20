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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 14:07 BJT

表格：德国7月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

路透柏林8月20日 - 德国联邦统计局周三公布，德国7月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%；6月为较前月持平，较上年同期下滑0.7%。

14年7月 14年6月 13年7月

较上月(%) -0.1 持平 -0.1

较上年同期(%) -0.8 -0.7 持平

指数(基期年为2010) 105.8 105.9 106.6

注：统计局称，扣除能源价格影响，7月PPI较前月上升0.1%，较上年同期上升0.1%。路透访问的分析师预估均值是，德国7月PPI较前月持平，较上年同期下滑0.7%。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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