高克高票当选德国总统

路透柏林3月18日电（记者 Gareth Jones/Alice Baghdjian）---前路德教派牧师、东德人权活动家高克（Joachim Gauck）周日当选德国总统，可能令总理默克尔感到头疼。

尽管德国总统并无实权，无法在国家政治上对默克尔构成威胁，但是高克的道德影响力、独立思想以及缺乏党派瓜葛可能令其成为默克尔政府的尴尬夥伴。

现年72岁的高克在联邦总统选举中得到991票，而其主要的竞争对手、前反纳粹活动家Beate Klarsfeld仅获得126票。

德国人希望在1989年推倒柏林墙的和平抗议中发挥突出作用的高克能够重塑总统尊严，前总统武尔夫因财务丑闻下台。

“经历了20世纪政治荒漠的漫长跋涉，我最终意外地再次发现了自己的归属。过去20年目睹民主社会进程的喜悦，我怀着无比感恩的心情上任。”高克在宣誓就职後说道。

高克毫无悬念地获胜，此前包括默克尔所在的德国基督教民主联盟在内的所有主要政党都支持高克当选。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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