德国总统丑闻缠身 或被迫下台

德国总统伍尔夫周四拒绝批准公开可能含爆炸性内容的语音信箱留言，令这位总统涉及的丑闻事件升级，这不仅可能令他失去总统职位，甚至还会殃及总理默克尔。德国《图片报》上月报道，伍尔夫2008年时曾获得低息购房贷款。伍尔夫随後曾明显向该报施压，阻止其报导此事，这引起外界哗然。路透