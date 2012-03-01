德前总统伍尔夫并不推却高额退休金

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透柏林2月29日电（记者 Erik Kirschbaum）---德国总统办公室周三称，前总统伍尔夫（Christian Wulff）今後每年将获得19.9万欧元退休金。
2月17日，现年52岁的伍尔夫因身陷丑闻提出辞职，结束了仅20个月的总统任期。他表示，因自己涉嫌丑闻已经失去德国人民的信任。德国总理默克尔因此受到打击，是她在2010年提拔伍尔夫任总统，接替前任科勒。
伍尔夫是否有资格领取这笔退休金已经成为德国媒体热议的话题。这笔退休金相当於德国当前平均工资水平的五倍，是平均退休金水平的逾16倍。
在当选总统之前，伍尔夫曾呼吁削减诸位离任总统的退休金水平。但是他在辞职後对此则缄口不言。媒体敦促他不要接受上述退休金。
“联邦总统办公室最终认为领取退休金的各项条件......已经得到满足，”总统办公室在声明中表示，并称伍尔夫“因政治原因”离任。
“有客观原因使他履行总统职责的能力大大受损。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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