德国当局调查保时捷是否用软件操纵排放测试

路透法兰克福12月8日 - 德国汽车业监管部门周四表示，正在调查大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下跑车品牌保时捷是否使用了软件在废气排放测试中作假，对于力图摆脱持续了15个月的排放门丑闻的大众汽车来说，这是又一个沉重打击。

调查对大众集团执行长(CEO)穆伦(Matthias Mueller)来说可能尤为令人尴尬，他在任职CEO之前是保时捷品牌的主管。

德国联邦运输管理处(KBA)表示，正在研究一款软件，看它是否能监测汽车方向盘的转动角度。

KBA已经对大众奥迪品牌展开了类似的调查。

一名保时捷发言人表示，监测方向盘动作并非用来探测车辆是不是在接受排放测试。

“任何保时捷车型都没有这样做，”该发言人称，并称保时捷正在全力配合KBA的调查。

记者未能立即联系到大众汽车置评。(完)