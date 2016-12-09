德国当局调查保时捷是否用软件操纵排放测试

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福12月8日 - 德国汽车业监管部门周四表示，正在调查大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下跑车品牌保时捷是否使用了软件在废气排放测试中作假，对于力图摆脱持续了15个月的排放门丑闻的大众汽车来说，这是又一个沉重打击。
调查对大众集团执行长(CEO)穆伦(Matthias Mueller)来说可能尤为令人尴尬，他在任职CEO之前是保时捷品牌的主管。
德国联邦运输管理处(KBA)表示，正在研究一款软件，看它是否能监测汽车方向盘的转动角度。
KBA已经对大众奥迪品牌展开了类似的调查。
一名保时捷发言人表示，监测方向盘动作并非用来探测车辆是不是在接受排放测试。
“任何保时捷车型都没有这样做，”该发言人称，并称保时捷正在全力配合KBA的调查。
记者未能立即联系到大众汽车置评。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
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