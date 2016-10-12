有报告称德国劳动生产率下降 引起行业组织担忧--世界报

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月12日 - 德国世界报称，一份新的报告显示劳动生产率下降，引起一家重要行业组织对德国汽车和机械工程行业未来竞争力的担忧。
“自2010年以来，生产率的发展就一直让人极度担心，”该报援引德国金属及电气工程行业企业联合会主席Rainer Dulger的话称。
该报称，IW Consult为该组织新做的一项调查显示，德国最大的工业部门劳动生产率在2011-2015年期间下降1.7%，相当于每年下降约0.4%。
据报导，研究报告显示，劳动生产率的下降是因为该领域雇佣上升4.6%，一些企业尽管订单不足也要储备专业人员以防人才流失。
“从统计数字上看，这导致国内劳动力的使用相对低效的情况较多，”报告称，生产率低下还有可能是因为企业对高级员工的聘用下降，因专业人员短缺。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。