有报告称德国劳动生产率下降 引起行业组织担忧--世界报

路透柏林10月12日 - 德国世界报称，一份新的报告显示劳动生产率下降，引起一家重要行业组织对德国汽车和机械工程行业未来竞争力的担忧。

“自2010年以来，生产率的发展就一直让人极度担心，”该报援引德国金属及电气工程行业企业联合会主席Rainer Dulger的话称。

该报称，IW Consult为该组织新做的一项调查显示，德国最大的工业部门劳动生产率在2011-2015年期间下降1.7%，相当于每年下降约0.4%。

据报导，研究报告显示，劳动生产率的下降是因为该领域雇佣上升4.6%，一些企业尽管订单不足也要储备专业人员以防人才流失。

“从统计数字上看，这导致国内劳动力的使用相对低效的情况较多，”报告称，生产率低下还有可能是因为企业对高级员工的聘用下降，因专业人员短缺。(完)