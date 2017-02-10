德国检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查

路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。

“除此之外，在证人人数、名字或可能的证词方面将无可奉告...如此才不会把进一步的调查置于危险境地，”该检察官周四在大众总部Wolfsburg附近的Braunschweig办公室发表的电邮声明稿中表示。

媒体报导曾表示，前大众董事长Ferdinand Piech在丑闻曝光前六个月，曾告知重要的监督委员会成员潜在的柴油车作弊事宜，促使大众考虑对他采取行动。(完)