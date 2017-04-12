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国际财经 | 2017年 4月 12日 星期三 18:41 BJT

德国公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告

路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。

政府这份将提交给欧盟执委会的报告称，债务/GDP之比在2016年持于68.3%。

报告称，欧洲央行(ECB)打造的低利率环境减轻了德国的债务负担。

德国政府去年认同一项稳定性计划，其中还包括2020年之前无新增债务的目标，尽管政府支出增加。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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