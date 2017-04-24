德国经济一季度或大踏步加速增长 受工业及民间消费提振--央行

路透法兰克福4月24日 - 德国央行周一称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。

该央行在月度报告中称，较高的工业订单、异常乐观的制造业景气以及出口的反弹均支撑经济成长，将德国经济从2016年底的低迷中拉回。出口通常是德国经济的一大关键支柱。

“在劳动力市场良性发展及消费者信心较佳背景下，民间消费仍将是经济成长的重要推动力，”报告并称。

2016年第四季德国经济增长0.4%，今年第一季增长数据将在5月12日公布。

尽管近期德国经济呈现扩张，但德国央行也发出警告，随着人口老龄化，德国劳动力将迅速萎缩，从而抑制生产率增长并降低经济的潜力。

潜在年增长率--即经济在没有刺激因素及通胀保持稳定情况下的自然增长率--预计在1.25%左右，但在2021-2025年可能降至平均0.75%。

德国央行估算，到2025年德国劳动力将减少250万人，即便净流入移民也不能完全抵消劳动力萎缩。(完)